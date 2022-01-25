Спасатели МЧС совместно с другими службами эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 пассажиров, застрявших между станциями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Из них 135 пассажиров находились на станции метро «Машинасозлар», 70 — между станциями «Бодомзор» и «Минор», 210 — на «Амира Темура».

Крое того, в 12:10 на 114−116 км железной дороги в Папском районе Наманганской области из-за остановки грузового поезда на 83-м км железной дороги был остановлен пассажирский поезд. Для перевода грузового поезда на резервный путь были привлечены тепловоз и спасатели на спецтехнике отдела по чрезвычайным ситуациям «Камчик».