Во вторник примерно в 11:00 в Ташкенте и некоторых других городах Узбекистана отключилось электричество.

По данным источников «Газеты.uz», в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария.

Жители столицы сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов.

Мобильная связь пока продолжает работать.

СМИ Казахстана и Кыргызстана сообщают, что энергия отключена в Алматы, южных регионах Казахстана и в Бишкеке.

Новость будет дополняться.