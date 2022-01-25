Во вторник примерно в 11:00 в Ташкенте и некоторых других городах Узбекистана отключилось электричество.
По данным источников «Газеты.uz», в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария.
Жители столицы сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов.
Мобильная связь пока продолжает работать.
СМИ Казахстана и Кыргызстана сообщают, что энергия отключена в Алматы, южных регионах Казахстана и в Бишкеке.
Новость будет дополняться.
Purple Haze
Вообще-то по всей стране свет моргнул.
Алла Ковтунова
в Янгихайетском тоже отключили
Jamshid Yakubov
Учитесь теперь онлайн-офлайн
Dragon1
Почему так??
Николаевич
В Каттакурган тоже отключили электричество.
MRSH
Так моргал свет в комнате, я думал лампочка перегорела. А тут вон оно чо!
A.
#блэкаут Насколько всё серьёзно.?
Jawara Shawn
@A., как в Нью Йорке в 2003 году
AliTi Abd
советский коэффициент надежности не выдержал))).
A.
Ucell не ловит на Бешагаче кстати
Jawara Shawn
Такое масштабное отключение помоему впервые в нашей стране.
Сергей Бубнов
Чем всякие сити-мити строить, надо было подумать о строительстве электростанций. В Ташкенте каждый кусочек земли застроили, мощностей не хватает.