В Каракалпакстане и Хорезмской области полностью возобновлено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Кроме того, частично возобновлена подача электричества в Ташкенте, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей, отметили в Минэнерго.

«В настоящее время идет поэтапное восстановление электроснабжения в регионах страны», — говорится в сообщении.

25 января в 10:57 в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии в регионах Узбекистана произошли отключения электроэнергии. Они зафиксированы в Ташкенте, Ферганской и Ташкентской областях, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях.