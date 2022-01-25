Поздно вечером во вторник на Ташкент, в котором несколько часов отсутствовало электричество, опустился густой туман. Жители предположили, что в городе вновь наблюдается повышенная концентрация пыли.

Центр гидрометеорологической службы Узбекистана сообщил, что в результате сильного переохлаждения воздуха твёрдые мелкодисперсные взвеси в мелких частичках влаги вместе с капельками воды осаждались на землю.

«По данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха Узгидромета содержание РМ10 (взвешенные частицы диаметром 10 микрометров — ред.) составляет 111,2 мкг/кубометр, что не превышает максимально-разовых значений предельно допустимых концентраций (допустимая концентрация — 500 мкг/кубометр), установленных в Узбекистане», — отмечается в сообщении.

Из-за густого тумана аэропорт Ташкента был закрыт на приём воздушных судов, сообщила около 20:30 пресс-служба Uzbekistan Airports. Самолёт рейса HY16 «Нукус — Ташкент» ушел на запасной аэродром в Навои. Самолёты пяти рейсов (HY03 в Тель-Авив, KC128d в Алматы, HY3601 в Москву, HY3631 в Санкт-Петербург и HY9687 в Краснодар) вылетели в пункты назначения.