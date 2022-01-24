Хокимом Юнусабадского района назначен Бохадир Абдувалиев, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Он родился 27 августа 1968 года в Ташкенте. В 1992 году окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 1995 году — Ташкентский юридический институт.

Работал на разных должностях в органах правопорядка, в частности, начальником Управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве Генпрокуратуры. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Ташкента.

Предыдущий хоким Юнусабада Жахонгир Иброхимов был назначен год назад, в январе 2021 года. Президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал его назначение так: «Я сказал Ибрагимову, либо ты выполнишь задачи по Юнусабаду, либо ты не оправдаешь доверие. Поэтому он прибыл в этот район с раскладушкой. Он не будет спать на ней в хокимияте, а вместе со своей командой — в махалле сектора… Если ему не нравится запах махалли, то уйдёт. Мне нравится запах махалли. Запах махалли — голос народа».

В сентябре 2021 года стало известно, что Жахонгир Иброхимов был привлечен к дисциплинарному взысканию в рамках поручения Администрации президента от 16 августа.

О его новом назначении не сообщается.