На территории Каршинского государственного университета незаконно спилено 38 деревьев, подтвердил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Фотографии спиленных деревьев ранее опубликовал журналист Хуршид Далиев.
В сообщении говорится, что вуз три раза обращался в областное управление экологии за разрешением на вырубку деревьев и три раза получал отказ.
«У лиц, причастных к правонарушению, взяты объяснительные письма. По факту правонарушения ущерб, нанесённый растительному миру, оценён в 267,543 миллиона сумов», — заявили в комитете. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.
В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым объявлен бессрочный мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников. Несмотря на это, вырубка деревьев и причинение им вреда продолжаются.
Антон Павлович
Не пора ли сажать за вырубку с конфискацией имущества?
Dinara Abdullaeva
Про такое уже просто невыносимо читать! Может, штрафы бесполезны, нужно сразу заводить уголовные дела с внушительным сроком?!
Садулла Надиров
Ммм, да, ректор этого Каршинского университета до этого был министром спорта и физической культуры Республики Узбекистан и все знают что, спад результатов в спорте был именно во время его правления.
Александр Македонский
Не пойму я этих людей, для чего пилить деревья на территории ВУЗа? Магазин там не построишь.. Если только тупо на материал..
Сколько уже было таких новостей, и суммы ущерба озвучивали, хоть кто то заплатил штраф? Кто то посадил 10 саженцев, вместо одного спиленного дерева? Не верю я, что последует реальное наказание для этих дровосеков..
Рустам Ибрагимов
Когда же будут освещать все решения к нарушителям?? Информация заканчивается только фактами вырубки.
Во всех случаях.
Читателям интересно знать, кто и какое наказание понёс за содеянное!