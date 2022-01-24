На территории Каршинского государственного университета незаконно спилено 38 деревьев, подтвердил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Фотографии спиленных деревьев ранее опубликовал журналист Хуршид Далиев.

В сообщении говорится, что вуз три раза обращался в областное управление экологии за разрешением на вырубку деревьев и три раза получал отказ.

«У лиц, причастных к правонарушению, взяты объяснительные письма. По факту правонарушения ущерб, нанесённый растительному миру, оценён в 267,543 миллиона сумов», — заявили в комитете. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым объявлен бессрочный мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников. Несмотря на это, вырубка деревьев и причинение им вреда продолжаются.