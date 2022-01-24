О том, какие меры профилактики существуют для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, и что делать, если диагноз уже поставлен, рассказала кардиолог высшей категории Халида Сагатова, врач со стажем работы более 30 лет.





«В последнее десятилетие в структуре заболеваемости и смертности населения ССЗ занимают одно из первых мест как в Узбекистане, так и во всем мире. Практически все взрослое население страдает атеросклерозом, опаснейшим проявлением которого является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ее клинические формы диагностируют у 15−20% взрослого населения в разных странах.

Ишемическая болезнь сердца — широко распространенное заболевание, одна из основных причин смертности, а также временной и стойкой утраты трудоспособности во всем мире. Это острое или хроническое поражение миокарда, возникающее вследствие уменьшения или прекращения снабжения сердечной мышцы артериальной кровью", — пояснила Халида Сагатова.

В результате накоплений холестерина на стенках артерий образуется атеросклеротическая бляшка. Избыток холестерина приводит к ее увеличению и таким образом возникают препятствия потоку крови. Если, помимо этого, наблюдаются неблагоприятные факторы, способные трансформировать стабильную бляшку в нестабильную форму, могут возникнуть обострения течения ИБС и развиться ее острые формы: острый коронарный синдром, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда или даже внезапная смерть.

«Доказано, что отсутствие физической активности, неправильное питание, чрезмерное употребление соли, табака и алкоголя повышает риск развития ССЗ. Повышенное содержание липидов в крови, особенно холестерина, липопротеинов низкой плотности, гипертензия, избыточная масса тела, сахарный диабет, частые стрессы относятся к контролируемым факторам риска. Так, ведя здоровый образ жизни, мы можем снизить вероятность развития ССЗ.

Есть и другие — неконтролируемые — факторы риска. К ним относим возраст, наследственность и пол. Согласно статистике, почти 80% смертей от ССЗ приходится на возрастную группу старше 55 лет", — рассказала об основных факторах риска кардиолог Халида Сагатова.

Наследственность также имеет большое значение. Если у кого-то из ближайших родственников были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, риск их развития значительно возрастает.

«Исследования показывают, что мужчины, как правило, более склонны к болезням сердца и сосудов, кроме того, для них характерно развитие ССЗ в более раннем возрасте», — сказала Халида Сагатова.

Вот уже более 15 лет золотым стандартом лечения пациентов с ИБС в стадии обострения является двойная антиагрегантная терапия. Это применение сразу двух препаратов — ацетилсалициловой кислоты в сочетании с «Клопидогрелем».

«Многоцентровые клинические исследования показали, что на фоне такой терапии наблюдается достоверное снижение смертности, снижение числа угрожающих жизни осложнений, уменьшение случаев повторных инфарктов, инсультов, а также снижение повторных госпитализаций», — рассказала об эффекте препарата Халида Сагатова.

В последнее время на рынке Узбекистана появились фиксированные комбинации препаратов «Аспирин» + «Клопидогрел», удобные для приема, так как дозировка обоих препаратов заранее рассчитана и подобрана.

«Предупреждение обострений ИБС предполагает поддержание здорового образа жизни и регулярный прием препаратов, назначенных лечащим врачом. Пациентам, перенесшим инфаркт или аортокоронарное шунтирование, рекомендуется длительный прием двойной антиагрегантной терапии, и наиболее желательным является прием двойных фиксированных антиагрегантных препаратов. Прием таких препаратов повышает приверженность терапии, что в свою очередь стабилизирует течение болезни и улучшает качество жизни пациента. Это объясняется тем, что людям намного легче принимать малое количество таблеток в фиксированных комбинациях, чем каждый препарат по-отдельности», — поделилась особенностями терапии кардиолог Халида Сагатова.

На правах рекламы.