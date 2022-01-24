Участники инцидента в Ташкенте, один из которых выстрелил по машине другого, получили по 15 суток ареста. Об этом сообщил телеканал UzReport TV.
«Газета.uz» писала, что в четверг, 20 января, на улице Мирзо Улугбека водитель Spark, выйдя из автомобиля прямо на проезжей части, пнул колесо ВАЗ-2199, а затем выстрелил по машине.
ГУВД столицы сообщало, что конфликт произошёл между двумя знакомыми — 32-летним Зафаром Султановым (стрелявшим) и 37-летним Григорием Абдуллаевым. Экспертиза показала, что пистолет — спортивное пневматическое оружие. Согласно закону, его разрешено использовать только на спортивных площадках.
21 января на заседании в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам оба мужчины признали свою вину и заявили, что искренне раскаиваются.
Суд признал обоих виновными в совершении правонарушения согласно статье 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство») и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.
Нур
Не понятно, что сделал Григорий. За что его наказали?
Dilshod Khorunov
А водителя ВАЗа за что не понятно, судя по видео он пострадавшая сторона.
Akmal Ishankhodjayev
Данные правонарушения нужно присекать жёсткими мерами. А то начнут размахиваться оружием.
Felix Yanov-Yanovsky
Один — стрелял. За что же арестовали другого?
Alex Soul
А того в которого стреляли посадили за что?
Дмитрий Седухин
Интересно и в какой вине признался тот в чью машину стреляли.. интрига
MRSH
А потерпевшему срок дали просто за компанию, или он тоже на дорогу вышел из машины, хулиганил и пинал авто? Или судья просто не стал даже заморачиваться, 15 суток. Так следующих заводите!