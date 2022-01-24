Участники инцидента в Ташкенте, один из которых выстрелил по машине другого, получили по 15 суток ареста. Об этом сообщил телеканал UzReport TV.

«Газета.uz» писала, что в четверг, 20 января, на улице Мирзо Улугбека водитель Spark, выйдя из автомобиля прямо на проезжей части, пнул колесо ВАЗ-2199, а затем выстрелил по машине.

ГУВД столицы сообщало, что конфликт произошёл между двумя знакомыми — 32-летним Зафаром Султановым (стрелявшим) и 37-летним Григорием Абдуллаевым. Экспертиза показала, что пистолет — спортивное пневматическое оружие. Согласно закону, его разрешено использовать только на спортивных площадках.

21 января на заседании в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам оба мужчины признали свою вину и заявили, что искренне раскаиваются.

Суд признал обоих виновными в совершении правонарушения согласно статье 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство») и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.