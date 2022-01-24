В воскресенье в Узбекистане было выявлено 1296 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 182 меньше, чем в субботу, когда был зафиксирован максимальный показатель — 1478.

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 215 тысяч.

В Ташкенте 23 января было подтверждено 493 случая, в Ферганской области — 178, Ташкентской — 152, Бухарской — 70, в Каракалпакстане — 63.

Кроме того, у 172 человек была выявлена пневмония (днём ранее — 296).

В течение дня отмечено 2 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1542.