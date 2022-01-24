Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января примет участие в онлайн-саммите «государства Центральной Азии — Китай» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдёт по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, будут подведены итоги 30-летнего сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, рассмотрены вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений и определены перспективные сферы практического взаимодействия.

По итогам онлайн-саммита планируется принятие совместного заявления, отметили в пресс-службе.