IT Park открывает набор на подготовительный спецкурс Course in Information Technology (Foundation) на платформе Coursera, который стартует уже в феврале 2022 года.

В образовательную программу включены курсы по программированию, математике, академическому английскому языку и проектному менеджменту от одних из ведущих международных компаний и университетов, таких как Google, Intel, IBM, Йельский университет и Университет Джона Хопкинса. По окончании курсов учащимся будут вручены сертификаты от IT Park и Coursera.

Что входит в программу спецкурса

Данная программа нацелена на предоставление качественного и доступного IT-образования широким слоям населения Узбекистана. Проект реализован по инициативе IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в партнерстве с Coursera и включает в себя следующие курсы:

Introduction to Computer Programming;

Computer Science;

Programming for Everybody (Getting Started with Python);

Using Python to Access Web Data;

Using Databases with Python;

Academic English.

Вдобавок к этому учащиеся будут изучать основы бизнеса и предпринимательства, различные языки программирования, чтобы понять, какое направление информационных технологий подходит им больше всего.

Длительность программы составляет шесть месяцев. Спецкурс разделен на два этапа, каждый по 12 недель. Форма проведения курса — онлайн, лишь уроки по академическому английскому будут проходить в региональных IT-центрах.

Окончив данную программу, учащиеся получат возможность изучать IT и осваивать необходимые навыки под руководством экспертов из одних из ведущих IT-компаний и университетов мира, поскольку партнерство с Coursera дает возможность IT Park предоставить качественные образовательные программы от более 250 ведущих международных компаний и университетов, таких как University of London, Google, University of Michigan и прочих.

Что необходимо для зачисления на курсы

Обучение будет проходить полностью на английском языке, в связи с чем необходим минимальный уровень владения английским языком — Elementary.

Для зачисления на спецкурс необходимо заполнить анкету по ссылке.

Срок подачи заявок: до 10 февраля.

Длительность спецкурса составляет шесть месяцев, а ежемесячная стоимость — 1,1 млн сумов.

Оплата может быть произведена единовременно либо в два этапа: в начале обучения и после окончания первого этапа спецкурса.

Телефон: (+998) 55−503−99−99.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

E-mail: itpu@it-park.uz

На правах рекламы.