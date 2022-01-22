IT Park открывает набор на подготовительный спецкурс Course in Information Technology (Foundation) на платформе Coursera, который стартует уже в феврале 2022 года.
В образовательную программу включены курсы по программированию, математике, академическому английскому языку и проектному менеджменту от одних из ведущих международных компаний и университетов, таких как Google, Intel, IBM, Йельский университет и Университет Джона Хопкинса. По окончании курсов учащимся будут вручены сертификаты от IT Park и Coursera.
Что входит в программу спецкурса
Данная программа нацелена на предоставление качественного и доступного IT-образования широким слоям населения Узбекистана. Проект реализован по инициативе IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в партнерстве с Coursera и включает в себя следующие курсы:
- Introduction to Computer Programming;
- Computer Science;
- Programming for Everybody (Getting Started with Python);
- Using Python to Access Web Data;
- Using Databases with Python;
- Academic English.
Вдобавок к этому учащиеся будут изучать основы бизнеса и предпринимательства, различные языки программирования, чтобы понять, какое направление информационных технологий подходит им больше всего.
Длительность программы составляет шесть месяцев. Спецкурс разделен на два этапа, каждый по 12 недель. Форма проведения курса — онлайн, лишь уроки по академическому английскому будут проходить в региональных IT-центрах.
Окончив данную программу, учащиеся получат возможность изучать IT и осваивать необходимые навыки под руководством экспертов из одних из ведущих IT-компаний и университетов мира, поскольку партнерство с Coursera дает возможность IT Park предоставить качественные образовательные программы от более 250 ведущих международных компаний и университетов, таких как University of London, Google, University of Michigan и прочих.
Что необходимо для зачисления на курсы
Обучение будет проходить полностью на английском языке, в связи с чем необходим минимальный уровень владения английским языком — Elementary.
Для зачисления на спецкурс необходимо заполнить анкету по ссылке.
Срок подачи заявок: до 10 февраля.
Длительность спецкурса составляет шесть месяцев, а ежемесячная стоимость — 1,1 млн сумов.
Оплата может быть произведена единовременно либо в два этапа: в начале обучения и после окончания первого этапа спецкурса.
Телефон: (+998) 55−503−99−99.
Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
E-mail: itpu@it-park.uz
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