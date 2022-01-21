Директор Мубарекского нефтегазодобывающего управления Рустам Шеров назначен заместителем председателя правления по добыче «Узбекнефтегаза», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Занимавший эту должность с июня 2019 года Алишер Мустафаев освобождён от занимаемой должности.

Рустам Шеров родился в 1978 году в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. Деятельность в нефтегазовой отрасли начал в 2002 году геологом в «Мубарекнефтегазе». Он также работал на разных должностях в «Узгеобургунефтегазгазибчикариш» и в должности председателя правления «Узнефтегазгазибчикариш».

Как отметили в «Узбекнефтегазе», зампредседателя правления по добыче является ответственным за организацию и осуществление мероприятий по увеличению добычи углеводородов, ускорению ввода в эксплуатацию новых нефтегазовых объектов, разработке мероприятий по интенсификации процессов и реализации комплексных мероприятий, направленных на современные методы развития.