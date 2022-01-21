По всему Узбекистану проходит масштабный конкурс mGovAward по разработке мобильных приложений в сфере государственных услуг.
Организаторами конкурса являются IT Park, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, правительство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Министерство инвестиций и внешней торговли.
В конкурсе могут принять участие студенты вузов и ученики школ со всего Узбекистана.
Основной целью конкурса mGovAward является повышение интереса молодежи к совместной работе с государством и разработка качественных решений для развития государственных услуг. Лучшие разработанные решения будут внедрены в государственные учреждения.
Участники могут предоставить решение в одном из следующих направлений:
- образование;
- здравоохранение;
- туризм;
- транспорт и логистика;
- предпринимательство;
- экология и чистая энергия;
- финансы и налоги;
- законодательство.
В рамках конкурса участники могут собрать свою команду, получить консультации от менторов, а также знакомиться и делиться опытом с другими участниками.
Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов:
- первое место — 50 тысяч долларов;
- второе место — 30 тысяч долларов;
- третье место — 20 тысяч долларов.
Чтобы принять участие, нужно:
- Собрать команду минимум из трех человек.
- Пройти регистрацию на сайте mgovaward.uz.
- Предоставить мобильное приложение в одном из направлений.
- Записать видеоролик, описывающий функции приложения, длительностью не более трех минут.
Прием заявок продлится до 28 февраля 2022 года. Кроме того, планируется организовать офлайн-встречи со студентами во всех регионах Узбекистана. Также будут проведены семинары и воркшопы по основным темам мобильной разработки.
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