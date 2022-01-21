По всему Узбекистану проходит масштабный конкурс mGovAward по разработке мобильных приложений в сфере государственных услуг.

Организаторами конкурса являются IT Park, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, правительство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Министерство инвестиций и внешней торговли.

В конкурсе могут принять участие студенты вузов и ученики школ со всего Узбекистана.

Основной целью конкурса mGovAward является повышение интереса молодежи к совместной работе с государством и разработка качественных решений для развития государственных услуг. Лучшие разработанные решения будут внедрены в государственные учреждения.

Участники могут предоставить решение в одном из следующих направлений:

образование;

здравоохранение;

туризм;

транспорт и логистика;

предпринимательство;

экология и чистая энергия;

финансы и налоги;

законодательство.

В рамках конкурса участники могут собрать свою команду, получить консультации от менторов, а также знакомиться и делиться опытом с другими участниками.

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов:

первое место — 50 тысяч долларов;

второе место — 30 тысяч долларов;

третье место — 20 тысяч долларов.

Чтобы принять участие, нужно:

Собрать команду минимум из трех человек. Пройти регистрацию на сайте mgovaward.uz. Предоставить мобильное приложение в одном из направлений. Записать видеоролик, описывающий функции приложения, длительностью не более трех минут.

Прием заявок продлится до 28 февраля 2022 года. Кроме того, планируется организовать офлайн-встречи со студентами во всех регионах Узбекистана. Также будут проведены семинары и воркшопы по основным темам мобильной разработки.

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