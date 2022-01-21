По всему Узбекистану проходит масштабный конкурс mGovAward по разработке мобильных приложений в сфере государственных услуг.

Организаторами конкурса являются IT Park, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, правительство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Министерство инвестиций и внешней торговли.

В конкурсе могут принять участие студенты вузов и ученики школ со всего Узбекистана.

Основной целью конкурса mGovAward является повышение интереса молодежи к совместной работе с государством и разработка качественных решений для развития государственных услуг. Лучшие разработанные решения будут внедрены в государственные учреждения.

Участники могут предоставить решение в одном из следующих направлений:

  • образование;
  • здравоохранение;
  • туризм;
  • транспорт и логистика;
  • предпринимательство;
  • экология и чистая энергия;
  • финансы и налоги;
  • законодательство.

В рамках конкурса участники могут собрать свою команду, получить консультации от менторов, а также знакомиться и делиться опытом с другими участниками.

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов:

  • первое место — 50 тысяч долларов;
  • второе место — 30 тысяч долларов;
  • третье место — 20 тысяч долларов.

Чтобы принять участие, нужно:

  1. Собрать команду минимум из трех человек.
  2. Пройти регистрацию на сайте mgovaward.uz.
  3. Предоставить мобильное приложение в одном из направлений.
  4. Записать видеоролик, описывающий функции приложения, длительностью не более трех минут.

Прием заявок продлится до 28 февраля 2022 года. Кроме того, планируется организовать офлайн-встречи со студентами во всех регионах Узбекистана. Также будут проведены семинары и воркшопы по основным темам мобильной разработки.

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