Сегодня, 21 января, по большей части Узбекистана ожидается солнечная и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по северу страны с выходом циклона с районов Каспийского моря местами пройдёт небольшой снег, по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет в пределах +7…+12 градусов, по северу −3…+2.

Завтра, в субботу, холодный циклон охватит всю территорию страны. По Узбекистану ожидается пасмурная и холодная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, по горным районам снег, температура днём не превысит 0…+5 градусов.

С прохождением холодного фронта 21−22 января по республике возможно усиление ветра до 17−22 м/с.

К воскресенью осадки прекратятся, слабые осадки сохранятся лишь по предгорным и горным районам. Морозы в ночные часы усилятся и будут в пределах 0…-5, по северу — до -10 градусов, днём температура воздуха составит +3…+8.

В выходные дни влияние циклона будет способствовать образованию тумана с ухудшением видимости.

21−23 января по горным районам лавиноопасно.

Министерство по чрезвычайным ситуациям 19 января сообщило о сходе лавины объёмом около 60 тысяч кубометров в горах Чимгана в 4−5 км от ближайшего населённого пункта. Пострадавших в происшествии нет, спасатели установили дополнительные знаки, препятствующие проходу граждан на лавиноопасную территорию.