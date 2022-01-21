Все дошкольные образовательные организации Узбекистана продолжат работу. В них будут усилены карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Детсады или отдельные группы в детсадах, где выявлены случаи коронавируса, будут по заключению санитарно-эпидемиологической службы временно закрываться на карантин.

В МДО призвали родителей не нарушать установленные ограничения и следить за здоровьем детей.

Ранее министерство сообщало, что в детсадах временно запрещены мероприятия и собрания, а также вход родителей и гостей в здание (при необходимости их могут пустить с сертификатом или справкой о ПЦР-тесте).

Напомним, с 24 января школы, вузы (в том числе частные и зарубежные), лицеи и учреждения профобразования на один месяц переведены на онлайн-обучение.