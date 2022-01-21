Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями крупного бизнеса, сообщила пресс-служба Акорды.

«Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые „правила игры“. Более честные, прозрачные и справедливые», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.

«Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять», — убежден президент.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимых уровней… Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — цитирует Касыма-Жомарта Токаева Tengrinews.kz.

«За внешним благополучием мы не заметили как постепенно сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформациях. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили. Это надо признать», — сказал он.

«Люди задаются вопросом: почему все виды бизнеса оказались одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса. И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам. Бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями», — подчеркнул президент.





Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы

честная конкуренция;

прозрачность принимаемых решений;

предсказуемость государственной политики;

налоговая честность бизнеса;

социальная ответственность предпринимателей.

Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.

«Хочу еще раз подчеркнуть — реформа, о которой идет речь, не преследует цель „отнять и перераспределить“, — сказал президент. — Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма».

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны.

Первое, по его мнению, это неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.

«Важнейший вопрос — обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры — специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора… Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вторая составляющая нового экономического курса — инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.

«Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип „зарабатываем здесь, тратим — там“ уже не имеет права на практическое существование, — подчеркнул президент. — Поэтому работа будет вестись по двум направлениям — стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры».





Третий принцип, названный в речи президента, — честная конкуренция.

«Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин — „откупщики“. Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики», — заявил глава государства.

Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.

«Уплата налогов крупнейшими компаниями — это „песня печальная по своей сути“. У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами», — потребовал президент.

Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов, или 20% ВВП.

«Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — ред.) доходы госбюджета достигают 40−50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина — 40% ВВП, Россия — 35,4%, Кыргызстан — 31%. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9% до 7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы — 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов», — сообщил глава государства.

Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.

«Нам нужна новая налоговая политика. Политика без „подводных камней“ и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству», — заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также обратился к теме реформирования государственных закупок.

«Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула «Платон мне друг, но истина дороже» имеет целевое значение, — заявил президент.

Шестая задача, которую поставил глава государства, — снижение участия государства в экономике.

«Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6500 организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Седьмым элементом нового экономического курса должно стать снижение административных барьеров.

«Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2500 жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1000 жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности», — сообщил глава государства.

Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.

«Мы строим „слышащее государство“, и наша встреча — это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках», — отметил президент.

«Абсолютно уверен, что в успешном осуществлении социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что бизнес-элите нашей страны есть что терять», — заключил глава государства.