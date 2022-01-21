С 2024—2025 учебного года иностранный язык планируется поэтапно включить в список обязательных предметов на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 января (ПКМ-34).

Министерству высшего и среднего специального образования и Государственному центру тестирования поручено в течение двух месяцев подготовить обоснованные предложения. Сейчас вступительные экзамены в вузы проходят по пяти предметам — трём обязательным и двум профильным.

С нового (2022−2023) учебного года на вступительных экзаменах в вузах, готовящих специалистов по иностранным языкам, будет проводиться профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку. Они будут оценивать навыки аудирования, чтения, письма и разговорной речи. Нововведение затронет направления бакалавриата Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), Самаркандского государственного института иностранных языков, Ташкентского государственного университета востоковедения (в комплексе предметов иностранный язык указан как первый предмет), а также Ташкентского, Кокандского и Нукусского государственных педагогических институтов.

С 1 февраля преподавателям русского языка, имеющим национальный сертификат C1 или эквивалентный ему международно признанный сертификат, будет выплачиваться надбавка в течение двух лет со дня получения сертификата.

Постановлением правительства во внебюджетный фонд Агентства по популяризации изучения иностранных языков будет выделена единовременная финансовая помощь в размере 15 млрд сумов.

С 1 марта будут организованы учебные курсы для учителей иностранных языков, направленные на развитие навыков аудирования, чтения, письма и разговорной речи, а также получение сертификата.

С 2022/2023 учебного года будут внедрены школьные учебники иностранных языков, разработанные на основе современных методик обучения языкам.

С 1 сентября аттестацию учителей иностранных языков в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных и профессиональных, а также внешкольных образовательных учреждениях будет проводить Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине.

С 1 февраля 2022 года по 1 января 2024 года для частных образовательных организаций в Ташкенте и Самарканде будет введен порядок возмещения до 50% стоимости аренды зданий и сооружений.

Кроме того, на этот период они освобождаются от арендной платы при работе в колледжах и техникумах в системе министерств и ведомств (без учёта стоимости складских помещений и коммунальных платежей).