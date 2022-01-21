В Ташкенте прошло официальное открытие сети магазинов bi1. Открытие состоялось в присутствии генерального директора группы Schiever Венсана Пика, посла Франции в Узбекистане Аурелии Буше и посла Узбекистана во Франции Сардора Рустамбаева.





О сети bi1

Bi1 входит в состав французской группы компаний Schiever. Она основана в 1871 году во Франции, сейчас она также присутствует в Польше, Таджикистане и Узбекистане. В группу компаний входят bi1, Auchan/Ашан и Kiabi (оба под франшизой), Schiever Déco, Hôli и другие.





Сеть розничной торговли bi1 предлагает покупателям формат магазинов у дома, где представлены качественные товары по низким ценам. Отличительная особенность заключается в том, что bi1 предлагает товары под собственными торговыми марками (СТМ), которых в Узбекистане не так много. Компания привлекает местных производителей товаров разных категорий, обучает их созданию собственной продукции и проверяет качество каждого товара.





«Для Узбекистана были созданы 13 брендов товаров разных категорий. Каждый имеет собственное концептуальное значение. Например, у многих Италия ассоциируется с макаронными изделиями, поэтому для этой категории товаров была создана торговая марка Chef Paolo. Или же торговая марка консервов из фруктов и овощей Dehqon’s — такое название было придумано, чтобы подчеркнуть, что производитель использует только местное качественное сырье», — рассказала о подробностях создания СТМ Ольга Кондратьева, директор по закупкам Schiever Uzbekistan, имеющая девятилетний опыт на позиции руководителя отдела закупок СТМ в «Ашан» в России.





Концепция развития в Узбекистане

Основной принцип bi1 — предлагать покупателям качественные товары по низким ценам. И создание СТМ способствует этому. Товары местных производителей стоят дешевле, а благодаря СТМ из стоимости исключаются затраты на продвижение продукции, так как ее реализация осуществляется только в сети магазинов bi1, без посредников.





«Многие задаются вопросом, как Schiever удается предлагать покупателям полезные для здоровья продукты по низким ценам. Мы наблюдаем за людьми, смотрим, что они покупают и потребляют. После изучения потребительских привычек мы начинаем работать с производителями и поставщиками: объясняем им, что нужно покупателям, учим, как создавать такую продукцию. Основная цель компании — обеспечить импортозамещение и локализацию, чтобы местные производители могли реализовывать свои товары. Также мы создаем новые рабочие места для населения Узбекистана, обучая будущих сотрудников для работы с нами", — поделился генеральный директор группы Schiever Венсан Пик.

Другая особенность bi1 — создание уютных и удобных магазинов шаговой доступности, чтобы любой покупатель мог выйти из дома, добраться пешком и купить необходимое. Таким образом, у людей появятся доступные по цене продукты, соответствующие европейским стандартам качества.





Концепция соответствует мировой тенденции заботы об экологии. Покупателю не придется ехать далеко на машине, загрязняя воздух выхлопными газами. А формат небольшого магазина дает возможность быстро реализовывать продукцию до окончания ее срока годности, после чего товар приходится выбрасывать.





«Я уверен, что открытие сети магазинов bi1 обеспечит предоставление товаров европейского стандарта. Сеть поможет местным производителям вывести качество услуг и товаров на мировой уровень, а также даст возможность для дальнейшего развития. Самое важное — магазины bi1 обеспечат местное население необходимыми условиями и удобствами благодаря приемлемым ценам и созданию новых рабочих мест», — сказал посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев.

Открывая новые магазины, bi1 также вносит вклад в решение проблемы трудоустройства. Сеть уже обучила около 100 человек, в будущем планируется обучать не менее 200 человек в год для работы в компании.

В 2022 году bi1 планирует открыть еще 40 магазинов.

Телефон call-центра: (+998) 78−120−02−20.

Адреса магазинов bi1:

Чиланзарский р-н, 16-й квартал, 17;

Ориентир: метро «Чиланзар»;

Ориентир: метро «Чиланзар»; Учтепинский р-н, 23-й квартал, 58;

Учтепинский р-н, ул. Лутфий, 42;

Ориентир: недалеко от перекрестка «Ширин»;

Ориентир: недалеко от перекрестка «Ширин»; Чиланзарский р-н, 9-й квартал, 14/1.

Instagram: @bi1.uz

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