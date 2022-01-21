Welcome Card — это новое предложение для граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность в России. Карту можно сразу получить при оформлении патента в многофункциональном миграционном центре Москвы.

Что дает карта Welcome Card UnionPay Gold:

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

бесплатные переводы в Узбекистан по номеру телефона на все карты UzCard и Humo;

переводы «АзияЭкспресс» с выдачей наличными в Узбекистане;

получение займа до 30 тысяч рублей на карту от партнеров банка;

возврат 15% за покупки в продовольственных магазинах рублями на карту;

оплата патента с получением документа об оплате;

оплата мобильной связи, ЖКХ и других услуг на территории Узбекистана;

оплата страховок в мобильном приложении банка;

бесплатные переводы MoneyExpress в любые страны мира на карты UnionPay;

мобильное приложение, колл-центр и чат на узбекском языке.

Банк «Солидарность» дает больше преимуществ держателям карты. Находясь в России, можно совершать денежные переводы домой через мобильное приложение на карты UzCard и Humo без комиссии, на карты UnionPay через переводы MoneyExpress, а также через систему денежных переводов «АзияЭкспресс» без комиссии с рублевых счетов от 75 долларов. Все переводы доступны онлайн, что помогает не тратить время на посещение офисов банка.

Партнер банка ООО МКК «Гоффман» предоставляет возможность в мобильном приложении «Солидарность онлайн» оформить заявку на заем и получить его на WelcomeCard. Заем предоставляется для оплаты патента или иных услуг миграционных центров России.

Возвращается 15% от суммы покупок в супермаркетах, продовольственных магазинах, магазинах бытовой техники, фотостудиях, которые были оплачены картой. Возврат денег за покупки рассчитывается за календарный месяц, в котором были совершены покупки в период действия акции. Максимальный размер составляет 3000 рублей в месяц на одного клиента.

В мобильном приложении «Солидарность онлайн» также можно:

открыть вклад или счет;

обменять валюту;

оформить страховку;

контролировать все доходы и расходы, а также следить за своим балансом и прочее.

Как оформить карту

В любом офисе банка, в том числе расположенном в многофункциональном миграционном центре Москвы, или оставить заявку на сайте банка.

Как пополнить карту

Пополнить Welcome Card можно:

в офисах и банкоматах банка;

из любого банка России по номеру телефона через систему быстрых платежей «Банка России» (до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии);

начислив заработную плату (нужно передать заявление работодателю о зачислении заработной платы на карту АО КБ «Солидарность»);

в терминалах НКО «Элекснет» (без комиссии).

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться в колл-центр или офис банка, где сотрудники ответят на родном языке клиента.

Сайт: solid.ru

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