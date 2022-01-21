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22 и 23 января
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
22 и 23 января
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Шесть новых фильмов в кинотеатрах, открытие выставки, яркие вечеринки и распродажи с выгодными ценами.

Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино

«Аллея кошмаров»

Триллер, драма, криминал

«Чёрный ящик»

Триллер, драма, детектив

«Проклятый дом 5»

Триллер

«Код 355»

Триллер

«Голос любви»

Музыка, мелодрама, комедия

«Робот Ари»

Семейный, фантастика, приключения
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Вечеринки

Fabis

Dayako Restobar

«Семь Пятниц»

Cowboy Jack Bar

Dudek

Prime Restaurant
Выставки

Персональная выставка Исомиддина Эшонкулова

Выставка Дилором Мамедовой «Художник-репортер»
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