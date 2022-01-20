Должность лидера молодежи вводится в каждом городке, селе, ауле, а также в каждой махалле городов, поселков, сел и аулов. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях» от 19 января.

Кандидаты на должность лидера принимаются на работу на основе открытого конкурса, отборочные комиссии будут возглавлять хокимы районов (городов). На должность лидера будут назначать кандидатов «из числа самоотверженных, преданных своему делу патриотов, обладающих опытом работы с молодежью, умеющих сплачивать и вести ее за собой, высокие личные качества которых являются образцом для других».

Основные задачи лидера молодежи в махалле:

формирование «Баланса молодежи», внесение необходимой информации о молодежи в электронные платформы «Ёшлар дафтари» и «Ёшлар портали», организация эффективной работы с молодежью;

организация свободного времени молодежи в махаллях, популяризация национальных народных игр и видов спорта среди молодежи, реализацию проектов по пяти инициативам, проведение молодежных фестивалей и иных культурно-просветительских мероприятий;

повышение социальной активности молодежи, стимулирование ее талантов, способностей и инициатив, оказание содействия в обретении своего места в жизни;

воспитание молодежи в духе патриотизма, а также обеспечение ее интеллектуального и духовного развития;

системная работа с молодежью, склонной к совершению правонарушений, оказание содействия в социально-педагогической реабилитации и адаптации молодых людей, освобожденных из учреждений исполнения наказания, а также вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений.

Лидеры в закрепленных за ними махаллях будут работать по следующим направлениям:

пропаганда культуры и искусства — проводить смотр-конкурс «Санъат гунчалари», конкурсы по макому, бахши и эстраде «Ёшлар овози», конкурс «Молодые художники», фестивали детского творчества «Камалак юлдузлари», а также организуют молодежные и детские театральные коллективы;

популяризация здорового образа жизни и спорта — организуют соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту, бегу, шахматам, шашкам, бадминтону, стрельбе из лука, проводят марафон «5000 шагов для здоровья» и акцию «Молодой эколог»;

организация эффективного использования информационных технологий — реализуют проекты «Миллион программистов», «Первый шаг в программирование», проводят чемпионаты по киберспорту и конкурс «Знаток информационных технологий»;

пропаганда духовности и чтения книги — организуют состязания «Заковат», конкурсы «Веселые и находчивые», «Эрудированный книголюб», «Молодой книголюб», «Молодая семья книголюбов», «Знаток иностранных языков» и «Молодой полиглот», а также интеллектуальные и национальные народные игры «Мунозара»;

воспитание в духе патриотизма и повышение правовой грамотности — организуют конкурсы «Молодой пограничник», «Молодой спасатель», «Веселые старты», «Темурбеклар», «Тумарис маликалари», «Шункорлар», «Молодой правовед», «Молодой избиратель», «Молодой депутат», акции «Я тоже стану солдатом» и посещения воинских частей;

поддержка предпринимательских идей — организуют конкурсы «100 идей для Узбекистана» и «Молодой предприниматель махалли», грантовый проект «Первый шаг в бизнес» и встречи с успешными предпринимателями.

Лидеры должны проводить вышеперечисленные мероприятия ежедневно с учетом интересов молодежи махалли.

Министерству туризма и спорта, а также руководителям спортивных федераций Узбекистана поручено утвердить годовые планы-графики проведения не менее одного соревнования ежеквартально в разрезе регионов и обеспечить их реализацию, принять меры по поддержке молодых людей, достигших результатов в соревнованиях, для их занятия спортом на постоянной основе и их формирования в качестве профессиональных спортсменов.

Министерствам культуры, туризма и спорта, по развитию информационных технологий и коммуникаций, обороны и другим поручено регулярно оказывать лидерам помощь в проведении мероприятий в махалле.

Ежеквартально 100 самых эффективных лидеров страны будут награждаться единовременной денежной премией, равной месячной оплате их труда. Их также будут награждать нагрудным знаком «Янги Ўзбекистон ислоҳотчиси».

Устанавливается порядок, согласно которому с 1 марта 2022 года ряд видов помощи для молодежи будет предоставляются по рекомендации лидера.

В вопросах по реализации предпринимательских идей молодежи, привлечения в ее деятельность кредитов, субсидий и иных мер поддержки лидеры будут взаимодействовать с помощником хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле.

Лидер должен тщательно изучать целесообразность каждого обращения о предоставлении помощи и представить свою рекомендацию органам и организациям, ответственным за оказание помощи. Лидер несет ответственность за обоснованность, достоверность и справедливость своих рекомендаций.