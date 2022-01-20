Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о разрешении вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech детей старше 5 лет. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Вакцинация будет добровольной и будет осуществляться с согласия родителей или опекунов.

Если для вакцинации населения в возрасте 12 лет и старше использовалась 0,3 мл дозы вакцины Pfizer, то для детей в возрасте от 5 до 11 лет — 0,1 мл.

По данным Минздрава, решение основано с учётом рекомендаций международных и национальных экспертов.

В конце ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препарат Pfizer для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.