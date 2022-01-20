На предприятиях и организациях системы «Узбекнефтегаза» в 2021 году были выявлены различные нарушения правовых норм на общую сумму 717,9 млрд сумов, говорилось на совещании в компании 19 января.

Среди этих нарушений: недостача и освоение — 91,9 млрд сумов, ущерб компании — 57,8 млрд сумов, другие ошибки и недостатки — 219,9 млрд сумов, самовольная передача продукции Бухарским нефтеперерабатывающим заводом на ответственное хранение — 237,7 млрд сумов. По всем выявленным случаям руководством компании и правоохранительными органами принимаются соответствующие меры, говорится в сообщении.

Тематические и дистанционные исследования, проведённые комплаенс-инспекторами в регионах, выявили финансовые ошибки на сумму 153,9 млрд сумов.

В ходе профилактических контрольных работ взыскана задолженность на общую сумму 153,8 млрд сумов, предотвращены факты злоупотреблений и достигнута экономия в пользу компании 149,6 млрд сумов.

Изучения в области комплаенс-контроля на системных предприятиях выявили 244 случая кумовства, устранено 152 случая.

Сформировано 617 перечней коррупционных и иных рисков, которые могут возникнуть в системе компании, разработано 1092 меры по их снижению.

50 специалистов «Узбекнефтегаза» прошли обучение по системе управления в направлении противодействия коррупции согласно международному сертификату соответствия ISO 37001:2016.

2089 сотрудников «Узбекнефтегаза» предоставили декларацию о конфликте интересов.

Информация по ошибкам и недостаткам на сумму 251,3 млрд сумов, выявленные в ходе 39 проверок, направлена в правоохранительные органы. Из них по 28 случаям возбуждены уголовные дела, в 4 случаях проведена доследственная проверка и взыскана недостача, в 5 случаях проводятся доследственная проверка.