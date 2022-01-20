Телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся 20 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Особое внимание в разговоре было уделено расширению сотрудничества, в том числе продвижению совместных проектов в области торговли и логистики, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, химии и фармацевтики, текстильной и пищевой отраслях, других приоритетных направлениях.

Глава государства выразил поддержку принимаемым президентом Казахстана мерам по стабилизации ситуации в стране.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.