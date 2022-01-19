Фонд Zamin при поддержке Министерства народного образования, ЮНИСЕФ и компании «Узсувтаъминот» реализует проект «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах», сообщила пресс-служба организации. Пилотным объектом стала школа №11 Жондорского района Бухарской области.

Далее фонд намерен задействовать в проекте 15 общеобразовательных школ Бухарской области, где нет постоянного доступа к безопасной питьевой воде.

В результате чистой питьевой водой, как ожидается, будут обеспечены около 58 тысяч человек, среди которых есть как учащиеся, так и жители прилегающей к школе территории.

Список задействованных проектом школ был составлен после изучения экспертных предложений французской компании SUEZ International, занимающейся модернизацией системы водоснабжения в Ташкенте, Бухарским отделением «Узсувтаъминот» и областным управлением народного образования.