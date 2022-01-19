В понедельник, 17 января, рабочие группы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в Ташкенте проверили деятельность 305 предприятий и 203 бюджетных организаций на предмет прохождения работниками вакцинации, сообщило УзА.

В результате было выявлено 359 работников предприятий и 885 работников бюджетных организаций, не прошедших вакцинацию.

По итогам проверки все 1044 сотрудника, не получивших вакцину, были временно отстранены от работы, 200 из них оштрафованы. Деятельность одного предприятия была временно приостановлена.

Отметим, по данным Spot, 10 января первый заместитель главы СЭС Холмамат Норбоев заявил:

«Сегодня штрафы [за невакцинированных сотрудников], которые применялись на основе 78-го протокола, перестали иметь силу. Было принято решение в ближайшее время проводить только уведомительную кампанию. Мер наказания на уровне законодательных актов нет. Наша главная задача — содействовать сохранению спокойствия и благополучия каждого гражданина. Мы не преследуем цели в столь сложное время усугублять работу бизнеса».

Соблюдение правил карантина на улицах контролирует Национальная гвардия, они проводят информационно-разъяснительную работу на 65 рынках, в 31 парке, 46 объектах общественного пользования, 22 стадионах и спортивных комплексах, 6 крупных торговых центрах и 131 мечети Ташкента. Граждан просят строго соблюдать карантинные требования и санитарно-гигиенические правила, отметило УзА.