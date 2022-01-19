Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 января подписал закон о внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей». Документ вступил в силу с этой же даты, отдельные его части — по истечении трех месяцев.

Согласно поправкам, статья 5 «Информация об изготовителе (исполнителе, продавце), правилах торговли и обслуживания» дополняется частью пятой следующего содержания:

«Информация об изготовителе (исполнителе, продавце), правилах торговли и обслуживания предоставляется потребителю на государственном языке. Данная информация может быть также дополнительно предоставлена и на других языках».

В статье 6 «Информация о товарах (работах, услугах)) обновлена часть третья:

«Информация о товаре (работе, услуге) предоставляется потребителю на государственном языке. Данная информация может быть дополнительно предоставлена и на других языках.

Согласно поправкам к этой же статье, изготовитель теперь обязан предоставлять потребителю следующую информацию: полное наименование и юридический адрес изготовителя, ОК-код лицензий и документов разрешительного характера, а для импортируемых товаров — наименование и юридический адрес изготовителя и импортера.

Статья 10 дополняется частью третьей следующего содержания:

«Оплата товаров (работ, услуг) может производиться в наличной или безналичной форме. Продавцу (исполнителю) запрещается устанавливать разные цены (тарифы), в том числе их искусственное завышение или снижение, на одну и ту же марку (модель, артикул) товара, а также для работ, услуг в таком же объёме и качестве в зависимости от формы оплаты. При оплате товаров (работ, услуг) в безналичной форме потребителям могут предоставляться поощрения».

Статья 18 дополнена частями второй и третьей следующего содержания:

«Требование потребителя о замене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, не был повреждён, возвращён с упаковкой, сохранены его потребительские свойства и имеются основания, подтверждающие приобретение его у данного продавца. Возврат потребителю уплаченной им денежной суммы производится в той же форме, в которой проводилась оплата за товар, если иное не предусмотрено соглашением сторон».

Ранее в статье говорилось, что потребитель вправе в течение десяти дней со дня покупки обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, где он был приобретен, а в случае отсутствия такого товара в продаже — получить денежную компенсацию.

В статья 25 изложены обязанности Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете в качестве специально уполномоченного государственного органа по защите прав потребителей:

разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав потребителей;

координация деятельности государственных органов и организаций в области защиты прав потребителей;

взаимодействие с институтами гражданского общества и другими организациями в сфере защиты прав потребителей

организация контрольной закупки товаров (работ, услуг), их экспертизу (тестирование);

проверки (без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность) субъектов предпринимательства при наличии фактов нарушения законодательства о защите прав потребителей;

оценка регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов, а также принятых нормативно-правовых актов на потребителей;

государственный контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей;

официальные разъяснения по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей;

необходимые документы, объяснения и иную информацию от изготовителя (исполнителя, продавца) в случае обнаружения признаков нарушения законодательства о защите прав потребителей;

направление предписание изготовителю (исполнителю, продавцу) об устранении недостатков, нарушающих права потребителей;

оказание содействие в организации досудебного урегулирования вопросов, связанных с нарушением прав потребителей;

участи в заседаниях суда в качестве специалиста по вопросам защиты прав потребителей;

имеют право обращаться в суд в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей);

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством;

Сенат одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей» в ноябре, отметив, что изменения послужат предупреждению нарушений прав потребителей и повышению ответственности продавца перед потребителем.