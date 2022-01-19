Компания UzAuto Motors сообщила, что в связи с перебоями поставок комплектующих с 19 января автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по ранее заключённым договорам будут поставляться без автомагнитол.
В заявлении говорится, что глобальная нехватка полупроводников затронула и корейскую компанию Humax — единственного сертифицированного GM производителя магнитол для UzAuto Motors. Поставка автомагнитол приостановлена на неопредёленный срок.
«С целью избежать увеличения сроков поставок автомобилей в создавшихся условиях компания UzAuto Motors вынуждена принять непростое, но единственное верное, как представляется, решение, а именно — производить автомобили без автомагнитол. Хотим отметить, что на такого рода шаги уже вынуждены были пойти многие мировые производители», — отмечается в заявлении.
«Эта вынужденная мера, при согласии покупателя, позволит получить автомобили тысячам наших потребителей уже в самое ближайшее время», — отметили в компании.
Покупатели могут забрать в ближайшее время автомобиль без автомагнитолы с возмещением со стороны производителя её стоимости с установкой. При намерении потребителя самостоятельно приобрести другую автомагнитолу в целях сохранения гарантии на автомобиль для установки необходимо обратиться в официальные дилерские центры UzAuto Motors.
Производитель также предлагает вариант забрать автомобиль с согласием на последующую безвозмездную доукомплектацию машины при поступлении магнитол от производителя.
В октябре прошлого года UzAuto Motors сообщила, что из-за дефицита чипов Cobalt будет предлагаться без обогрева сидений.
Zokirkhoja Isakhodjaev
Зачем ставить пример другие страны, где покупатель не платит 85 % и не ждёт по 6 месяцев свое авто.
Конечно проблемы с микрочипами коснулись всех, но там, покупатель платить зная все минусы, и об этом говорят до оплаты, а не так как у нас. Берут деньги, собирают очередь, тянут до 3-4 месяцев, а потом начинают делать заявления.
Но, народ тоже виноват, зная про такие проблемы и задержки поставки, несут деньги