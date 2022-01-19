Компания UzAuto Motors сообщила, что в связи с перебоями поставок комплектующих с 19 января автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по ранее заключённым договорам будут поставляться без автомагнитол.

В заявлении говорится, что глобальная нехватка полупроводников затронула и корейскую компанию Humax — единственного сертифицированного GM производителя магнитол для UzAuto Motors. Поставка автомагнитол приостановлена на неопредёленный срок.

«С целью избежать увеличения сроков поставок автомобилей в создавшихся условиях компания UzAuto Motors вынуждена принять непростое, но единственное верное, как представляется, решение, а именно — производить автомобили без автомагнитол. Хотим отметить, что на такого рода шаги уже вынуждены были пойти многие мировые производители», — отмечается в заявлении.

«Эта вынужденная мера, при согласии покупателя, позволит получить автомобили тысячам наших потребителей уже в самое ближайшее время», — отметили в компании.

Покупатели могут забрать в ближайшее время автомобиль без автомагнитолы с возмещением со стороны производителя её стоимости с установкой. При намерении потребителя самостоятельно приобрести другую автомагнитолу в целях сохранения гарантии на автомобиль для установки необходимо обратиться в официальные дилерские центры UzAuto Motors.

Производитель также предлагает вариант забрать автомобиль с согласием на последующую безвозмездную доукомплектацию машины при поступлении магнитол от производителя.

В октябре прошлого года UzAuto Motors сообщила, что из-за дефицита чипов Cobalt будет предлагаться без обогрева сидений.