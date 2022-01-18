18 января в связи с плохими метеоусловиями (снегопад) самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY280 по маршруту «Стамбул — Ургенч» совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту в 19:29 с 98 пассажирами на борту. Авиакомпания приняла решение разместить всех пассажиров в гостинице до утра 19 января. По предварительным данным, самолет вылетит в Ургенч в 7:15 рейсом HY051.

На данный момент аэропорт Ургенча закрыт. Из-за усилившегося снегопада коэффициент сцепления взлетной полосы составляет 0,3, что не позволяет выполнить взлёты и посадки воздушных судов. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь. В этой связи ожидаются задержки еще двух рейсов.

Самолет «Уральских авиалиний» по маршруту «Казань — Ургенч» должен был приземлиться в 21:45, однако из-за метеоусловий до сих пор не вылетел из Казани. Аналогичная ситуация с рейсом «Москва — Ургенч» авиакомпании Red Wings. Самолет также ещё не вылетел из аэропорта «Домодедово».

Оба авиарейса могут быть отложены на утро 19 января.