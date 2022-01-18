Вдоль улицы Сеул на двух берегах водоема возводится масштабный торгово-досуговый центр общей площадью 40 тысяч кв. м.

На юго-восточной стороне проекта Seoul Mun завершено более 1600 кв. м кровельных работ. В настоящее время продолжаются работы по возведению каркаса шестого блока юго-восточной стороны. Параллельно продолжаются механические и электромонтажные работы. Работы по монтажу систем кабельных лотков, водопровода и канализации выполнены на 70%.





Из 1513 куб. м кирпичных работ выполнено почти 938. Кроме того, к этому времени выполнено 87 тонн сварочных работ. Идет процесс моделирования и сборки одного из стальных мостов, общий вес которого составляет около 65 тонн. Завершены работы по стяжке части ландшафтных террас.

В коммерческой недвижимости Seoul Mun реализуются множество новаторских решений: сложная технология строительства у воды, высокие потолки до шести метров, продуманная инфраструктура, открытое пространство, маяк высотой 39 м, концепция маршрутов посетителей, категории помещений в зависимости от вида деятельности, индивидуальный подход в выборе недвижимости, большой выбор планировочных решений, огромный паркинг и многое другое.





Инвестиции в недвижимость — это вложения, которые приносят большую прибыль. Коммерческая недвижимость на набережной Seoul Mun — надежный инструмент инвестирования.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

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