Приобрести квартиры в ЖК Prestige Gardens от застройщика N1 Group, известного успешными проектами Modera Towers и ЖК Kazakhstan Residence, можно на выгодных условиях — от 249 млн сумов в рассрочку на 12 месяцев.
Жилой комплекс находится на улице Шота Руставели и имеет развитую внешнюю инфраструктуру: в шаговой доступности расположены супермаркет, школы, детсады и мечеть, что поможет жильцам беречь собственное время и приятно проводить досуг.
У комплекса также отличная внутренняя инфраструктура, включающая:
- бизнес-центр с собственным лобби;
- коммерческую ритейл-зону с отдельной парковкой;
- подземную и надземную парковки только для жильцов и их гостей;
- зал для проведения мероприятий, клубную зону с фито-баром, а также комнату для молитв;
- зеленый безопасный двор для всех жителей комплекса на террасе третьего этажа, оснащенный детскими площадками, современным спортзалом, а также беседками, прогулочными аллеями и зонами для пассивного отдыха;
- квартиры различной планировки и квадратуры, начиная от 27 до 98 кв. м;
- квартиры с приватными крытыми и открытыми трассами на крыше жилого комплекса.
Приобретая квартиру в жилом комплексе до 21 марта, каждый покупатель получает один из 22 гарантированных призов.
Количество квартир по данной цене ограничено.
Субсидия будет доступна по окончании строительства.
Адрес офиса продаж: Яккасарайский р-н, пересеч. ул. Кичик халка йули и Шота Руставели.
Ориентир: автосалон «Автолидер», Южный вокзал.
Телефон отдела продаж: (+998) 98−774−88−00.
Instagram: @prestige_gardens_tashkent
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Telegram отдела продаж: t.me/prestigegardens
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