В социальных сетях 16 января распространилось видеообращение ученика восьмого класса школы №41 в Нурабадском районе Самаркандской области Сардора Саттарова.

Он сообщил, что победил в районном этапе IT-конкурса среди школьников «Один миллион программистов» по направлению Full-Stack, но получил «очень старый ноутбук», на котором была надпись «2-я школа, А. Абдумуродова», и диплом за третье место. Судя по аккаунту в Telegram, ноутбук ранее принадлежал учителю Шерзоду Джуракулову.

Фото: Соцсети.

Дедушка 15-летнего подростка назвал это позором и заявил: «Лучше бы дали просто грамоту и книгу, если не хотели давать новый ноутбук». По его словам, эта ситуация «сломала дух и интерес мальчика», который сказал, что «больше не будет участвовать в конкурсе».

Пресс-служба хокимията Нурабадского района в комментарии заявила, что районный этап конкурса прошёл 6 января, Сардор Саттаров занял первое место и был награждён почетной грамотой и телефоном Realme C11. Для изучения ситуации при хокимияте была создана рабочая группа. В заявлении не уточняется, почему занявшему первое место выдали диплом третьего места, и не объяснила награждение старым компьютером.

Областной этап конкурса прошёл по инициативе хокимията Самаркандской области 10 января в школе №9 Самарканда. Организаторами выступили областное управление народного образования, Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий и отделение IT-Park.

Сардор Сатторов, победивший на районном этапе, участвовал и в областном, но не смог занять призовое место. Его имя отсутствует в списке победителей, опубликованном на сайте Самаркандского областного УНО.

Фото: samuzedu.uz.

Участники, занявшие первое, второе и третье места в городских и районных этапах, получили путёвки во второй этап конкурса. Их должны были наградить ноутбуком за первое место, планшетом за второе и мобильным телефоном за третье место.

Другие пострадавшие и реакция хокимията области

После обращения Сардора Саттарова выяснилось, что 16-летний Жавохир Сирожиддинов и 17-летний Огабек Собиржонов также получили старые ноутбуки.

Заведующий районным отделом народного образования Равшан Тураев признал, что школьникам были выданы подержанные компьютеры.

«Действительно, во всех районах ученики были обеспечены ноутбуками. Мы временно дали ученикам неиспользуемые компьютеры, чтобы все были равны. Мы сказали им, что заменим технику на новую в зависимости от бюджета», — сказал он пресс-службе хокимията Самаркандской области.

Главный специалист секретариата райОНО Аслиддин Дангалов заявил, что победителей районных и областного этапа решили наградить в один день, но подарки забыли в районе.

Наврузбек Жалолиддинов и Аслиддин Дангалов. Фото: Пресс-служба хокимията Самаркандской области.

В результате замхокима Нурабадского района Наврузбек Жалолиддинов получил выговор, а сотрудник райОНО Аслиддин Дангалов был уволен.

Фото: it-park.uz.

Областной хокимият выдал школьникам новые компьютеры. Кроме того, с учениками встретилась делегация IT Park во главе с руководителем парка Фарходом Ибрагимовым, которая предоставила им бесплатное обучение в районном IT-центре на курсах Python и IT English, открыла бесплатный доступ к спецкурсу на платформе Coursera и вручила брендированные подарки «для повышения морального духа юных талантов».

Критику в интернете вызвало заявление представителя областного управления народного образования Хуршида Газиева. Он выступил против того, чтобы дети таким образом требовали то, что им по праву принадлежит.

«Если мы хотим дать воспитание ребёнку, не стоит выбирать такой подход. Моя рекомендация каждому родителю, журналисту и блогеру: если мы научим детей „хорошим“ путям, а не тому, чтобы требовать своё, завтра они найдут своё место в жизни. Я не считаю правильным таким образом отстаивать своё право», — сказал он.

Огабек Собиржонов, Сардор Саттаров и Жавохир Сирожиддинов.



В сети распространились и другие обращения, где говорится, что после награждения у ученика забрали телефон.

В сентябре на совещании по вопросам подготовки IT-кадров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил довести проект «Один миллион программистов» до каждой школы, а также приобрести минимум по 10 компьютеров необорудованным школам и обеспечить запуск IT-техникумов в каждом регионе.