Корпорация Microsoft объявила о решении купить гиганта компьютерных игр Activision Blizzard, известного такими культовыми проектами, как World of Warcraft, Starcraft, Diablo и Call of Duty, за 68,7 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

«Это приобретение ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и облачных сервисах, а также станет одним из основополагающих элементов для будущей метавселенной», — отмечается в сообщении.

За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по 95 долларов, что почти в полтора раза выше уровня закрытия предыдущих торгов (65,39 доллара).

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году, после чего Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

По условиям соглашения к Microsoft перейдут права на игровые франшизы (кроме уже названных это Starcraft, Overwatch, Candy Crush), а также права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming. В сообщении отмечается, что впоследствии игры будут добавлены в подписной сервис Game Pass (доступен владельцам Xbox и PC), что обеспечит ему одну из самых привлекательных и разнообразных линеек игрового контента. При этом Microsoft рассчитывает усилить свои позиции и в сегменте мобильных игр.

CEO Activision Бобби Котик, оказавшийся в центре скандала с домогательствами и сексизмом внутри компании, продолжит выполнять обязанности до завершения сделки. Затем Activision Blizzard перейдёт под управление Фила Спенсера, генерального директора Microsoft Gaming.

Приобретение Activision Blizzard станет крупнейшей покупкой Microsoft за всю историю и самой крупной сделкой в индустрии видеоигр. Предыдущий рекорд принадлежал Take-Two Interactive, которая 10 января объявила о приобретении Zynga за 12,7 млрд долларов.