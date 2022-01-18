14 января днём в махалле «Истиклол» города Ферганы от отравления угарным газом скончались три человека. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В квартире были обнаружены тела двух человек и ещё одного человека, пришедшего в гости. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, они скончались. Погибли 42-летний военнослужащий, 40-летняя военнослужащая и 17-летняя ученица школы, которой 20 января должно было исполниться 18 лет.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, они скончались из-за утечки угарного газа из самодельной отопительной печи.

Решением хокима района от 17 января создана специальная комиссия во главе с его заместителем для изучения причин инцидента.

Доследственную проверку ведёт военная прокуратура Ферганы.

За неполный 2021 год в Узбекистане произошло 213 случаев отравления угарным газом и взрывов газовоздушной смеси, сообщало МЧС. В результате погибло 125 человек и пострадало 115. Как уточнили «Газете.uz» в МЧС, с начала отопительного сезона 2021−2022 годов, 54 человека скончались от отравления угарным газом, ещё 24 пострадали.