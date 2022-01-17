Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Гость вручил Шавкату Мирзиёев письменное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором дается «высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям».

Глава Туркменистана отметил близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений.

Стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия и практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов кооперации в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, а также эффективному использованию транзитного потенциала двух государств.

Сардор Умурзаков и Сердар Бердымухамедов. Фото: МИВТ.

В понедельник Сердар Бердымухамедов провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, с которым обсудил дальнейшие меры по развитию промышленной кооперации.

На встрече отмечалось, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз, а в 2021 году вырос на 65%, составив порядка 880 млн долларов.

40-летний Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента Туркменистана. В феврале 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов назначил его вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты республики и членом Государственного совета безопасности. В июле он стал вице-премьером по вопросам финансов и экономики. Президент в Туркменистане одновременно является и премьер-министром.