Улугбек Исломович Мухаммадиев освобождён от должности директора Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции и вновь назначен первым заместителем советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. Он возглавлял агентство с июля 2020 года.

Улугбек Мухаммадиев (1977 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1999), Национального университета Узбекистана (2003) и Академии государственного и общественного строительства при президенте (2012). Имеет специальности «математика», «правоведение» и «международные отношения».

Трудовую деятельность начал в 1999 году инспектором контрольной инспекции учебной части Национального университета Узбекистана, а разные годы работал в Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при президенте, судьёй Ташкентского городского суда по уголовным делам и на ответственных должностях в Администрации президента.