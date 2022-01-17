Все специализированные школы в Узбекистане будут поэтапно переданы от Министерства народного образования в ведение Агентства президентских образовательных учреждений. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева в понедельник, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы создали это агентство не только для 14 школ. Оно должно распространить опыт и методику президентских школ на другие школы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Сейчас количество специализированных школ в системе народного образования составляет 790. Из них 135 полностью специализированы и имеют статус интерната. В остальных 655 школах углубленное преподавание предметов организовано только в отдельных классах. Уроков в классах с математическим и иноязычным уклоном всего на два часа больше, чем в обычных.

«Специализированные школы нужны не для того, чтобы преподавать на два часа больше. Дети должны получать в них глубокие знания по профильным предметам, обладать широким кругозором, высоким национальным сознанием и чувством патриотизма», — сказал президент.

«Нам нужно глубоко осознать, что перед нашей экономикой стоят очень высокие цели. В этом году мы нацелены довести наш экспорт до 14 млрд долларов. К 2025 году планируем увеличить валовой внутренний продукт до 100 млрд долларов, объем экспорта — до 30 млрд долларов. Кто будет заниматься этим? Образованные кадры!» — отметил он.

С нового учебного года будут отобраны по две школы в Нукусе и областных центрах и по одной в районах и городах с дальнейшим переводом их в систему Агентства президентских образовательных учреждений. Президент поручил учитывать специфику развития отраслей и предметы, преподавание которых традиционно сильно в том или ином регионе.

Директора и педагоги будут приниматься на работу в специализированные школы на основе двухэтапного конкурса. Агентству президентских образовательных учреждений поручено провести набор высококвалифицированных учителей, дополнительно обучить их и оказать помощь в получении национальных и международных сертификатов.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу организовать научный центр на базе Центра педагогического мастерства и международной оценки агентства, который будет заниматься разработкой передовых образовательных программ для специализированных школ на основе международной методики. Агентство президентских образовательных учреждений также откроет территориальные отделы.

Глава государства раскритиковал низкое качество обучения иностранным языкам в школах.

«В развитых странах языки не преподаются в университетах. Потому что студенты с детства обучились двум языкам. Мы преподаём иностранные языки с первого по одиннадцатый класс. Но какой процент закончивших школу детей могут разговаривать на этих языках?! Ведь столько государственных средств выделяется на это! Где результативность?» — поставил вопрос президент.

Он также затронул вопросы повышения качества образования и преподавания предметов и иностранных языков в остальных школах системы Министерства народного образования.

«Пока мы не поднимем на ноги систему образования, реформы не будут успешными. Одно министерство или агентство не сможет справиться с этой задачей. За это дело должны крепко взяться весь наш народ и общество. Наша судьба зависит от школ, от образования и знаний», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В феврале 2019 года президент подписал постановление об открытии во всех регионах президентских школ, которые должны стать моделью для других учреждений. Первая такая школа открылась в сентябре того же года в Ташкенте.

В том же месяце указом президента было образовано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров. Ему в подчинение были переданы президентские, девять творческих школ и три специализированные школы. Летом прошлого года агентство было переименовано в Агентство президентских образовательных учреждений.

В 2019 году в стране насчитывалась 271 специализированная школа. Впоследствии было создано ещё 126 специализированных школ по математике и физике, 87 — по химии и биологии, 99 — по информационным технологиям и 207 — по иностранным языкам.