Торговый комплекс «Малика» в Ташкенте по итогам публичных торгов приобрела компания Premium Prime Service, сообщило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.

Стоимость сделки составила 125 млрд сумов. Инвестор также взял на себя обязательство вложить в ремонтно-восстановительные работы 100 млрд сумов и создать 250 новых рабочих мест.

Комплекс «Малика» (название бывшей фабрики) в Шайхантахурском районе столицы (панорамный снимок) занимает участок площадью 4,14 га. Площадь зданий и сооружений — 48,9 тысячи кв. м, площадь застройки — 13,8 тысячи кв. м. На территории комплекса имеется бомбоубежище. Сегодня это главный рынок города по продаже бытовой техники и электроники.

Комплекс был выставлен на продажу вместе с другими государственными активами, реализуемыми частному бизнесу, весной прошлого года.

Согласно данным ЕГРПО, компания Premium Prime Service была зарегистрирована 12 января 2017 года. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями. Учредителями указаны Unitrade Co. (65%) и Наргиза Абдурауфовна Абидова (35%), руководителем — Улугбек Рустамович Алимов.

В свою очередь, Unitrade Co. владеет Азиза Хасановна Хасанова (100%). Компания также указана учредителем в Ideal Naturproduct (100%), Fargo Marketing Group (50%) и Omad Sug‘urta (43,9%).

Азиза Хасанова также владеет долей в компании Akfa-Dream (2,8%),

Наргиза Абидова числится в учредителях Epsilon Invest (100%, услуги в области сухопутного транспорта) и Sportivka (100%, производство пластика в первичных формах).

В Минэконоразвития сообщали, что в январе-ноябре 2021 года всего было продано 619 государственных активов на сумму 4,5 трлн сумов. До конца прошлого года планировалось продать еще 300 гособъектов примерно на 1,6 трлн сумов.