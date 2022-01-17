Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс «Ташкент — Минск», выкатился со взлётно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент произошёл примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели.

Самолёт А320 успешно приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП, говорится в сообщении.

На борту находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет. Воздушное судно в результате инцидента не повреждено.

На месте сейчас работают аварийно-спасательные службы.