Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс «Ташкент — Минск», выкатился со взлётно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент произошёл примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели.
Самолёт А320 успешно приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП, говорится в сообщении.
На борту находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет. Воздушное судно в результате инцидента не повреждено.
На месте сейчас работают аварийно-спасательные службы.