В воскресенье, 16 января, в Узбекистане было официально подтверждено 1037 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте 2020 года. Предыдущий пик был зафиксирован 5 августа 2021 года — 974 случая.

Больше половины новых случаев — 535 — выявлено в Ташкенте. На Ташкентскую область пришлось 172 случаев, Самаркандскую — 55, Джизакскую — 40, Каракалпакстан — 39, Хорезм — 35. В других регионах зарегистрировано от 8 (Навоийская) до 32 (Наманганская область) случаев.

Общее количество случаев, выявленных за всё время, превысило 206,1 тысячи.

В течение дня зарегистрировано 3 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших по этой причине, зарегистрированных официально, составляет 1518.

В Минздраве отметили, что рост заболеваемости в последние дни вызывает сильную обеспокоенность населения. Несмотря на высокую заразность, в большинстве случаев болезнь протекает с лёгкими симптомами и имеет в основном респираторные признаки, поэтому жителей призывают не поддаваться панике, соблюдать карантинные правила и получить вакцину от COVID-19.