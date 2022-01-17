С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года снижен размер компенсации из государственного бюджета на покрытие части затрат субъектов туристской деятельности и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 15 января «О создании дополнительных условий для дальнейшего развития сфер туризма, культуры, культурного наследия и спорта».

Размер компенсации теперь составляет 10 долларов США, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) — 25 долларов США за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории Узбекистана не менее пяти ночевок.

Компенсация была введена с 1 января 2020 года. Её сумма составляла 20 долларов за туриста (в зимний сезон — 50 долларов). Она выплачивалась в равных долях за счёт средств госбюджета и внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете по развитию туризма (ныне Фонд поддержки туризма и спорта при Министерстве туризма и спорта).

В указе напоминается что постановлением президента от 25 августа 2021 года для поддержки сферы туризма в период пандемии на срок до 1 сентября 2023 года были приостановлены начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора, который был основным финансовым источником фонда.