Уже во второй половине 2022 года в Ташкенте начнет функционировать один из крупных в Средней Азии ритейл-парков, который станет новым центром отдыха, шопинга и успешного бизнеса.

О проекте

Alfraganus — это 110 тысяч кв. м для развития практически любого бизнеса. Проект представлен помещениями площадью от 32 до 3244 кв. м, оснащенными индивидуальными техническими характеристиками: водоснабжение, газ, вытяжные конструкции и санузлы. Высота потолков составит 6 м и поможет реализовать второй уровень для увеличения полезной площади.

Преимущества локации

Расположение проекта Alfraganus можно назвать необычайно выгодным по нескольким причинам:

Непосредственная близость к центру Ташкента и кольцевой дороге, что даст возможность быстро добраться до ритейл-парка из любой точки столицы. Мирабадский район является одним из густонаселенных и имеет высокую плотность населения. Такое расположение и сам формат проекта будут привлекать до 210 тысяч посетителей в неделю. Масштабная застройка территории вокруг проекта. Множественные жилые комплексы, находящиеся на стадии строительства, обеспечат еще больший поток посетителей, которые будут нуждаться в качественном отдыхе и обслуживании. Отсутствие прямых конкурентов в зоне охвата обслуживания станет еще одним преимуществом для собственников бизнеса и арендаторов ритейл-парка.





Партнеры проекта

Если по соседству есть знаковые объекты с большим потоком посетителей — это плюс, ведь эти клиенты потенциально могут стать и вашими. Арендаторами проекта Alfraganus уже стали такие бренды, как MEDIAPARK, Senorita Home, REDTAG, Respect, Texnomart, Urban Toys, Safia и более 150 других брендов.

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия оплаты с минимальным первоначальным взносом от 10% и рассрочкой на 10 месяцев.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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