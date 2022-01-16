Управления мусульман Узбекистана ответило на вопросы касательно предстоящего паломничества умра. О его возобновлении после приостановления из-за пандемии коронавируса было сообщено в начале января.

Первый рейс в Саудовскую Аравию запланирован на 22 января. Следующие рейсы должны состояться 25 и 28 января. Затем количество рейсов будет увеличено.

В первую очередь в умру отправятся паломники, которые произвели оплату до начала пандемии, т. е. до марта 2020 года.

Однако им придётся доплатить 4,77 млн сумов. Эти расходы связаны с сокращением на 50% количества мест в гостиницах и автобусах с целью сдерживания распространения коронавируса, раздачей продуктов в упакованном виде и оплатой 15-процентного НДС в Саудовской Аравии. Узбекистанцев будут размещены «в самых современных отелях Мекки и Медины», сообщили в управлении.

Дополнительная оплата принимается каждый день во всех отделениях «Алокабанка».

Паломники должны иметь сертификат о вакцинации от коронавируса одобренными в королевстве препаратами — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson или AstraZeneca. Граждане, прошедшие полный курс иммунизации узбекско-китайской или российской вакциной, должны получить бустерную дозу одной из перечисленных выше вакцин.

Паломники должны иметь смартфон, на который надо будет установить приложения «توكلنا» (Tawakkalna) и «اعتمرنا» (Eatmarna). По прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту или в гостинице Медины необходимо будет купить SIM-карту мобильного оператора страны и интернет-пакет.

При въезде в Саудовскую Аравию, помимо сертификата о вакцинации, нужно иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом, совершённым не позднее чем за 48 часов до въезда.

Паломники должны иметь при себе 30 медицинских масок (менять их нужно каждые 4 часа). За нарушение правила ношения масок предусмотрен штраф в 300 долларов США. Перед возвращением на родину паломники должны сдать ПЦР-тест за свой счёт в гостинице в Мекке.