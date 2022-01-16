На заседании Совета безопасности 13 января президент Шавкат Мирзиёев, верховный главнокомандующий Вооруженными силами рассказал, почему в 2017 году освободил Кабула Бердиева от должности министра обороны. Выступление главы государства в субботу показала новая программа Хайруллы Нуриддинова «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

Президент сообщил, что решение об увольнении главы Минобороны он принял после посещения учебно-полевого полигона «Каттакурган» в Самаркандской области 28 августа 2017 года. Кабул Бердиев покинул пост 4 сентября.

«Я потерял дар речи на полигоне Каттакургана оттого, что Министерство обороны [в таком состоянии]. Я сам этого не знал. Я был удивлён условиями для солдат и состоянием полигона. Сейчас посмотрите, каким стал полигон», — заявил глава государства, обращаясь к хокимам областей.

Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимов и руководителей секторов за неполное и неэффективное использование возможностей баз и полигонов при полевой подготовке военнослужащих.

«Вы думаете: „Мы построили полигон — этого достаточно“. Полигон построили не вы сами, а при поддержке государства. Государство создало условия — вы построили. Я тоже был на вашем месте (был хокимом — ред.), тогда мы не могли и гвоздь забить на полигоне», — отметил он.

Кабул Бердиев работал министром обороны Узбекистана в 2008—2017 годах. В сентябре 2017 года возглавил Академию Вооруженных сил, а в 2018 году стал начальником Института гражданской защиты МЧС.