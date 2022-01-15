Лаваш с сырной начинкой





Лаваш, жареный с сыром, — очень вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса.

Домашние ржаные сухарики с чесноком





Предлагаем вам лёгкий рецепт сухариков, которые можно приготовить своими руками и получатся они полезнее, чем любые покупные.

Сырные лепешки с зеленью





Рекомендуем приготовить ароматные лепёшки с начинкой из сыра и зелени, ведь ингредиенты для приготовления найдутся в холодильнике у каждой хозяйки.

Чипсы из лаваша с сыром





Домашние чипсы из лаваша с сыром получаются румяными и хрустящими, с нежным ароматом сыра и специй.

Паштет из шпрот





Эта закуска подойдёт не только для перекуса, но и для праздничного стола. Паштет можно приготовить заранее и хранить под крышкой в холодильнике.

«Розочки» с колбасой и сыром





Красивые закусочные булочки с колбасой — отличный перекус. Простые в приготовлении и очень сытные.