Лаваш с сырной начинкой
Лаваш, жареный с сыром, — очень вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса.
Домашние ржаные сухарики с чесноком
Предлагаем вам лёгкий рецепт сухариков, которые можно приготовить своими руками и получатся они полезнее, чем любые покупные.
Сырные лепешки с зеленью
Рекомендуем приготовить ароматные лепёшки с начинкой из сыра и зелени, ведь ингредиенты для приготовления найдутся в холодильнике у каждой хозяйки.
Чипсы из лаваша с сыром
Домашние чипсы из лаваша с сыром получаются румяными и хрустящими, с нежным ароматом сыра и специй.
Паштет из шпрот
Эта закуска подойдёт не только для перекуса, но и для праздничного стола. Паштет можно приготовить заранее и хранить под крышкой в холодильнике.
«Розочки» с колбасой и сыром
Красивые закусочные булочки с колбасой — отличный перекус. Простые в приготовлении и очень сытные.