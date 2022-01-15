Ежедневно с шести утра Ташкентский метрополитен распахивает свои двери для жителей и гостей столицы, предлагая услуги скоростного и экономичного перемещения в любые локации в черте города. До недавних времен связь на станциях метро была недоступна для посетителей, однако к концу 2021 года национальный оператор UZTELECOM запустил масштабный проект по обеспечению метро высокотехнологичной связью с помощью специального современного оборудования для покрытия сети — одно из важных событий в сфере телекоммуникационных технологий в Узбекистане. Приятным обновлением к началу нового 2022 года стало полномасштабное покрытие метрополитена — всех линий и станций — мобильной связью от UZTELECOM.
Каждый абонент мобильной связи стандарта GSM национального оператора UZTELECOM теперь имеет возможность поддерживать связь, даже находясь в метро на глубине десятков метров. Звонки, SMS, интернет — все это доступно на выгодных условиях и в хорошем качестве с UZTELECOM.
Подробности можно узнать на сайте UZTELECOM.
Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Единый call-центр: 1099.
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