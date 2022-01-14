Агентство США по международному развитию (USAID) поддержит проекты ремесленных предприятий женщин и индивидуальных ремесленниц Узбекистана. Для этого в рамках Проекта по развитию агробизнеса создан Фонд по расширению возможностей женщин и девочек.

Как сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте, фонд начал приём заявок на софинансирование внедрения новых технологий в сумме от 5 млн до 50 млн сумов для индивидуальных ремесленниц и от 50 млн до 200 млн сумов для зарегистрированных женских предприятий ремесленного сектора.

Особое внимание будет уделено предприятиям, желающим привлечь женщин и девушек на управленческие, технические и другие руководящие должности. Последний срок подачи заявок — 15 февраля. Объявление и шаблон заявки доступны для скачивания здесь.

Как отмечается в сообщении, целью проекта является расширение экономических возможностей женщин, особенно в сельских регионах. В 2021 году USAID в рамках Проекта по развитию агробизнеса выделило дополнительно 1 млн долларов на поддержку женщин в трудоустройстве и открытии собственного бизнеса.

Пятилетний проект реализуется в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Узбекистана и направлен на поддержку роста доли частного сектора в сельском хозяйстве посредством внедрения новых технологий и методов управления во всей цепочке создания добавленной стоимости выбранной плодоовощной продукции.