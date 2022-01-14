На станции метро «Туркистон» Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена 14 января в 18:12 произошло короткое замыкание, вызвавшее задымление, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Ко дну» / Telegram.

Пассажиров по станции мгновенно эвакуировали. Пострадавших нет. К настоящему моменту неполадки устранены, движение метро восстановлено, заявили в МЧС.

Очевидцы сообщали о том, что к станции метро прибыли пять пожарных расчетов. В МЧС еще раз подчеркнули, что возгорания не было, а прибытие экипажей соответствует реагированию службы спасения на внештатную ситуацию.