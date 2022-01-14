13 января примерно в 22:30 на площади Дружбы народов в Ташкенте загорелся один из автомобилей, представленных на выставке военной техники. Фотографии и видеоролики об этом появились в интернете.

Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана, это был специальный военный автомобиль Нацгвардии.

Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщили в Нацгвардии.

Выставка, открывшаяся в четверг, приурочена ко Дню защитника Родины.