Во всех 12 районах Ташкента налажена деятельность специальных COVID-поликлиник, цель которых — оказание медицинских услуг амбулаторно или на дому больным коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Такое поручение в ходе ночного визита в службу скорой помощи столицы дал министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев, сообщила пресс-служба Минздрава.

В сообщении говорится, что в последние дни на фоне роста заболеваемости коронавирусом и выявления в стране штамма «омикрон» резко выросло количество звонков в службу «103». За сутки 12 января служба поступило 4888 вызовов. Ранее Минздрав сообщал, что если в первых числах января по всей стране в службу «103» поступало в среднем 34,6 тысячи звонков в день, то 9−10 января эта цифра выросла почти до 37 тысяч.

С учётом роста количества обращений по поручению министра к станции скорой помощи столицы прикреплено 40 современных машин скорой помощи. Кроме того, для повышения эффективности центра обработки вызовов создано дополнительно 30 рабочих мест для операторов.

Для повышения оперативности и эффективности бригад скорой помощи им дополнительно выделено 100 планшетов. С утра пятницы бригадам также выделили дополнительные наборы лекарств против коронавируса — «Covid-box».

В Минздраве напомнили, что специальные мобильные бригады для помощи больным коронавирусом действуют в 12 многопрофильных и 66 семейных поликлиниках города.